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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 14 ألف قطعة شوكولاتة وتوفي بمصنع غير مرخص بالقناطر الخيرية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتداول غير المشروع للسلع، مشددًا على أنه لا تهاون مع المصانع المخالفة أو غير المرخصة.


وفي هذا الإطار، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأسفرت حملة شنتها إدارة تموين القناطر الخيرية، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبدالقوي وكيل المديرية، عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشيكولاتة والتوفي بمنطقة أبو الغيط.


وتم خلال الحملة التحفظ على 40 كرتونة شيكولاتة بإجمالي 5760 قطعة، بالإضافة إلى 9000 قطعة توفي معدة للتداول والبيع، بإجمالي 14 ألفًا و760 قطعة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيق.


وشدد محافظ القليوبية على استمرار التنسيق بين مديرية التموين والأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بكل حسم للمخالفات التموينية والمصانع غير المرخصة، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، حفاظا على صحة المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

القليوبية محافظة القليوبية حملة رقابية حملة تموينية المنشآت الصناعية

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