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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم توقيعه للشمال القطري .. بن رمضان يرفض مخالصة الأهلي لهذا السبب

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
ميرنا محمود

تحول ملف رحيل التونسي محمد علي بن رمضان عن النادي الأهلي إلى أزمة في ساعاته الأخيرة، بعدما رفض اللاعب التوقيع على المخالصة المالية الخاصة به، اعتراضًا على الخصومات التي تم توقيعها عليه خلال الموسم الماضي، رغم اتفاقه على الانتقال إلى نادي الشمال القطري.

وكشف الإعلامي طارق السيد عبر فيسبوك أن بن رمضان وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى الشمال القطري، إلا أن إتمام الصفقة يتوقف على إنهاء ملفه المالي مع الأهلي، حيث يتمسك اللاعب بالحصول على كامل مستحقاته، ويرفض التوقيع على أي مخالصة تتضمن خصومات يراها غير مستحقة، خاصة تلك المتعلقة بمشاركاته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وأشار طارق السيد إلى أن الخلاف المالي السبب الرئيسي وراء تأخر الإعلان الرسمي عن الصفقة، وليس وجود أزمة بين الأهلي والنادي القطري، إذ ينتظر اللاعب التوصل إلى تسوية مع إدارة القلعة الحمراء قبل إنهاء إجراءات رحيله بشكل نهائي.

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