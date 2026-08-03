طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في إسبانيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى إسبانيا يوم الخميس المقبل، لخوض معسكر خارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يقام معسكر الأهلي في إسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس الجاري، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل ضربة بداية الموسم.

ويواصل الأهلي استعداداته في القاهرة قبل السفر، حيث يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، على أن تغادر البعثة إلى إسبانيا عقب المباراة مباشرة للدخول في المعسكر الخارجي.

ويتضمن معسكر إسبانيا تدريبات مكثفة إلى جانب عدد من المباريات الودية، يستهدف من خلالها الجهاز الفني رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة العناصر والصفقات الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويختتم الأهلي برنامجه الإعدادي بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مهم يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم مستوى اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأساسي وملامح الفريق قبل بداية الموسم الجديد.