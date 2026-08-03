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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز سب الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة ؟.. لجنة الفتوى تجيب

هل يجوز سب الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة ؟..
هل يجوز سب الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة ؟..
عبد الرحمن محمد

مع وصول درجات الحرارة في مصر هذه الأيام إلى ذروتها مع انطلاق فصل الصيف رسميا ، بدأ البعض في التعبير عن غضبه لسوء الطقس بحجة أنه لا يحب هذا الطقس ويكره فصل الصيف ، وفور تعرضه لأي موقف لا يحبه فقد ينفر ويتضجر ويسب فصل الصيف او يسب درجات الحرارة المرتفع ، فهل هذا من الناحية الشرعية جائز ؟ 

من جانبها أكدت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر أن التلفظ بسبّ درجات الحرارة، سواء في شدة الحر أو قسوة البرد، يُعد أمرًا محرمًا من الناحية الشرعية، لما ينطوي عليه من اعتراض غير مباشر على قضاء الله وقدره.

وأوضحت اللجنة، في فتوى رسمية، أن الأحوال الجوية بمختلف صورها هي من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا تملك التأثير بذاتها، وإنما تجري وفق مشيئته وقدرته، مشددة على أن توجيه السبّ أو اللعن لهذه الظواهر الطبيعية لا يجوز شرعًا.

جاء ذلك ردًا على تساؤل متكرر حول حكم سبّ الطقس، حيث بيّنت اللجنة أن المسلم مطالب بالتحلي بالصبر والرضا، والتعامل مع تقلبات الطقس باعتبارها من سنن الله في الكون، دون الاعتراض أو السخط.

ودعت لجنة الفتوى إلى استبدال هذه العبارات السلبية بالدعاء وذكر الله، خاصة في أوقات الشدة، مؤكدة أن الإيمان الحقيقي يظهر في تقبّل أقدار الله والتعامل معها بيقين وطمأنينة.

الملتقى الفقهي الثالث والستين

وفي سياق آخر ينظم الجامع الأزهر، اليوم، فعاليات الملتقى الفقهي الثالث والستين ضمن سلسلة “بين الشرع والطب”، والذي يأتي هذه المرة تحت عنوان “رؤية معاصرة”، حيث يسلّط الضوء على قضية محورية تمس المجتمع بشكل مباشر، وهي أحكام الصدقة وأثرها في تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمعات من منظور فقهي حديث.

ويستضيف الملتقى نخبة من العلماء والمتخصصين، من بينهم الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، فيما يتولى إدارة النقاش الإعلامي عماد عطية من إذاعة القرآن الكريم، في إطار حوار علمي يجمع بين التأصيل الشرعي والرؤية المعاصرة.

سب الحر والبرد خلق الله الأزهر حكم سب الطقس درجات الحرارة الحر والبرد الفتوى الشريعة الإسلامية

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