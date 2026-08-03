كيف تفعل إشعارات الزلازل على موبايلك

بعدما ضربت هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر، في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم الاثنين، مناطق واسعة في مصر بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات المجاروة.

تداول الكثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي عن استلامهم إشعارات على هواتفهم خاصةً من نوع “أندرويد” تنبهم باحتمالية حدوث زلزال، وكان ذلك قبل حدوثه بأقل من ثوان معدودة.

كيف تفعل إشعارات الزلازل Android Earthquake Alerts على هاتفك؟

افتح الإعدادات واكتب في البحث Earthquake alerts أو تنبيهات الزلازل

فعل زر تشغيل تنبيهات الزلازل.

في أجهزة أخرى من إعدادات الأمان والطوارئ (Safety & emergency) ثم تنبيهات الزلازل (Earthquake alerts).

تحتاج الميزة إصدارات أندرويد حديثة مع الاتصال بالإنترنت.

يذكر أن هذه الميزة تهدف لمنح المستخدمين وقت كافي لاتخاذ الاجراءات الاحترازية والاحتماء قبل وقوع الزلزال حتى لو بثواني، إما بالاحتماء أسفل منضطدة أو شيء ما مشابه لحماية الرأس من أي اصطدام عنيف.