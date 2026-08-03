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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا داعي للبقاء في الشوارع والوضع آمن.. البحوث الفلكية يدعو المواطنين للعودة إلى منازلهم

البحوث الفلكية يدعو المواطنين للعودة إلى منازلهم
البحوث الفلكية يدعو المواطنين للعودة إلى منازلهم
إسلام خالد

دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جميع المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع عقب الشعور بالهزة الأرضية، إلى العودة فوراً إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية في أمان تام.

وأكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت بالفعل 5 توابع ارتدادية، إلا أنها جميعها جاءت بأثر أضعف بكثير من الهزة الرئيسية (التي بلغت 5.5 درجة شمال السويس)، مشدداً على أن هذه التوابع طبيعية.

وأهاب المعهد بالمواطنين عدم الخوف أو الانسياق وراء شائعات منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحالة العامة مستقرة وآمنة تماماً ولا تدعو للبقاء خارج المنازل.

وفي إطار متصل وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتفعيل خطة الطوارئ الصحية فور شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026.

كما وجه بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، وربطها بغرف الطوارئ في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لضمان المتابعة اللحظية للوضع الصحي على مدار الساعة.

وأكد الوزير على رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتأكيد جاهزية هيئة الإسعاف المصرية وسياراتها وفرق الانتشار السريع، مع التأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والأكسجين.

وتواصل غرفة الأزمات متابعة أي بلاغات واردة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن الوضع الصحي مستقر حتى الآن، وعدم تلقي بلاغات عن إصابات مرتبطة بالهزة حتى هذه اللحظة.

الهزة الأرضية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الشبكة القومية للزلازل توابع

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