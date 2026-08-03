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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسالة تحذيرية.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالزلازل وما مدى دقته؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي من التنبؤ بالزلازل وما مدى دقته؟
هل يمكن للذكاء الاصطناعي من التنبؤ بالزلازل وما مدى دقته؟
لمياء الياسين

بعد أن ضربت هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر،صباح اليوم الاثنين، مناطق واسعة في مصر  بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات المجاروة 

في اللحظات التي سبقت شعور ملايين المواطنين بالهزة الأرضية، قد فوجئ الكثيرون برسالة تحذيرية ظهرت على هواتفهم بثوانٍ قليلة، مما قد أثار العديد من التساؤلات الواسعة حول هل يمكن  للذكاء الاصطناعي من التنبؤ بالزلازل؟

يرى بعض العلماء في تجربة حديثة قادها الدكتور سيرجي فوميل في الصين أن الذكاء الاصطناعي قد يغير هذا المفهوم، لتأتي نتائج التجربة مذهلة، حيث تمكنت خوارزمية الذكاء الاصطناعي من التنبؤ بـ70% من الزلازل بشكل صحيح قبل أسبوع من حدوثها وفي غضون 200 ميل من مراكزها.

هواتف ترصد الزلازل “قبل وقوعها”

على الجانب الآخر وفي تجربة قد بدت أقرب إلى خيال علميا، تمكنت الملايين من هواتف أندرويد من تحذير مستخدميها من حدوث زلزال ضرب مدينة فنزويلا وذلك قبل وصول الهزة الأرضية وبثوانٍ معدودة ، لتستفيد بذلك  من العديد من مستشعرات الحركة المدمجة بالأجهزة

إجراءات وقائية قبل بدء الزلزال 

وفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” قام نظام الإنذار المبكر والذي طورته شركة جوجل بأرسال لأكثر من 11.4 مليون تنبيه وذلك خلال ثوانٍ معدودة، مما قد منح الكثيرين وقتًا لاتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية وذلك قبل بدء الاهتزازات مباشرة.

فلا يزال من المبكر إمكانية الجزم بما يمكن لتلك التحذيرات الأخيرة قد أنقذت بالفعل أرواحًا، إلا أن العديد من خبراء الزلازل قد أكدوا أن بضع ثوانٍ فقط قد تكون كافية وذلك للاحتماء واتباع الإرشادات الأساسية.

كيف تعمل التقنية؟

في السياق نفسه وفقا للتقرير الذي نشرته نيويورك تايمز أطلقت جوجل منظومة Android Earthquake Alerts للإنذار المبكر من الزلازل باستخدام مستشعرات الحركة في هواتف أندرويد المنتشرة في 100 دولة

 تعتمد الفكرة على مستشعر التسارع المتواجد في كافة هواتف أندرويد، وهو نفسه الذي يعد مسؤول عن تدوير الشاشة تلقائيا فعندما تكون الهواتف ثابتة على طاولة أو داخل حقيبة، يمكن لها التقاط الاهتزازات الأولى الناتجة عن الزلازل، ثم القيام بإرسال تلك البيانات على الفور إلى خوادم جوجل لتقوم تلك الخوادم بتحليل تلك المعلومات والتي تعد واردة من آلاف الهواتف في الوقت نفسه وذلك لتحديد ما إذا كان زلزال قد وقع بالفعل وتقدير موقعه وقوته، ثم القيام بإرسال تلك التحذيرات إلى المستخدمين الموجودين في المناطق المهددة.

يمكنك تفعيل تلك الخاصية من خلال:

- اضغط على أيقونة الإعدادات في هاتفك ثم الانتقال إلى "السلامة والطوارئ"، فإذا لم تجدها فافتح "الموقع" وقم بالضغط على "متقدم" ثم البحث عن تنبيهات الزلازل في القائمة.

- أما إذا كان المفتاح مُطفأً، فعليك تشغيله، بمجرد تفعيله، فستتلقى تنبيهات حتى لو لم تكن تستخدم هاتفك بنشاط، مما قد يمنحك ثوانٍ للتصرف.

الهزة الأرضية هواتف أندرويد زلزال فنزويلا الذكاء الاصطناعي مستشعرات الحركة التنبؤ بالزلازل

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