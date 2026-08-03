حرائق مدمرة تجتاح واشنطن.. إعلان الطوارئ وآلاف السكان يفرون من منازلهم

تشهد ولاية واشنطن الأمريكية واحدة من أسوأ موجات حرائق الغابات في تاريخها، بعدما امتدت النيران على نطاق واسع في مدينة سبوكان والمناطق المحيطة بها، مخلفة دمارًا كبيرًا وإجلاء آلاف السكان، وسط إعلان حالة الطوارئ واستنفار واسع للسلطات.

وأكد حاكم الولاية، بوب فيرغسون، أن الوضع "مروع ومدمر"، مشيرًا إلى أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي الإدارة على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق، والتي أتت على عدد من المنازل السكنية وأجبرت آلاف الأشخاص على مغادرة مناطقهم.

وتسببت رياح قوية في تسارع انتشار حريق "أولد ترايلز"، الذي تجاوزت مساحته 1400 هكتار، حيث عبرت النيران نهر سبوكان ووصلت إلى حي "إنديان ترايل"، مدمرة عددًا من المنازل ومهددة المزيد من المناطق السكنية.

من جهته، أعلن مسؤول الغابات في الولاية، جورج غيسلر، أن الحرائق باتت تهدد نحو 4000 مبنى، مؤكداً تسجيل خسائر فعلية، فيما أصدرت السلطات أوامر إخلاء إلزامية من أعلى مستويات الطوارئ لآلاف السكان، شملت أيضًا إجلاء مرضى مركز "مان-غراندستاف" الطبي للمحاربين القدامى.

وفي إطار مواجهة الأزمة، وافقت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية على تقديم تمويل عاجل، كما تم تفعيل قوات الحرس الوطني لأول مرة منذ عام 2021، بالتزامن مع قيام شركة "أفيستا" بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 7000 مشترك للحد من مخاطر اشتعال حرائق جديدة وتسهيل عمليات الإطفاء.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع موجة حر غير مسبوقة تضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرًا نادرًا من ظروف "شديدة الخطورة"، مع رياح وصلت سرعتها إلى 45 ميلًا في الساعة، الأمر الذي ساهم في تسارع انتشار النيران، فيما وصفت وسائل إعلام محلية الكارثة بأنها من بين الأسوأ التي شهدتها مدينة سبوكان على الإطلاق.