اليونان: اصطدام مروحتين لإطفاء الحرائق غرب أثينا

أعلنت السلطات اليونانية اليوم /الأحد/ اصطدام طائرتي هليكوبتر لإطفاء الحرائق غرب العاصمة أثينا، وتواصل خدمات الإطفاء والإنقاذ المحلية عمليات البحث والإنقاذ.

ونقلت وكالة أنباء "كاثميريني" اليونانية- عن خدمة الإطفاء- أنه "خلال عملية إطفاء الحرائق في منطقة بثاثا، اصطدمت طائرتي هليكوبتر شاركتا في عملية إطفاء الحرائق"، مُضيفة أنه تم تعبئة القوات على الفور لعملية البحث والإنقاذ للطواقم التي كانت على متن المروحيتين.

كما ذكرت وسائل إعلام متعددة أنه تم العثور على طيارين من إحدى المروحيتين.