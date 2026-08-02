نبيل فهمي يشيد بدور مصر في دعم التنمية المستدامة والعمل العربي المشترك

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، بمقر الأمانة العامة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات التنموية، وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الأمين العام اهتمامه وحرصه على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، مرحبا بجهود جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

وأشار المتحدث باسم الأمين العام إلى أن نبيل فهمي أشاد بالشراكة المتميزة القائمة بين الأمانة العامة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على صعيد الإعداد والتحضير لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة منذ النسخة الثانية المنعقدة عام 2018.

وفي هذا الإطار، أضاف المتحدث الرسمي أن نبيل فهمي أعرب عن تقديره لدعم جمهورية مصر العربية لأعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والتسهيلات التي دأبت على تقديمها خلال استضافة النسخ السابقة لهذه الفعالية المهمة، والتي حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن نبيل فهمي ومعالي الدكتور أحمد رستم اتفقا على العمل من أجل تطوير آفاق التعاون القائمة في عدد من الملفات ذات الأولوية، واستمرار التنسيق والتشاور بشأن الإعداد الجيد لعقد النسخة المقبلة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مطلع عام 2027.