دعم فلسطين وتطورات المنطقة على رأس اتصال نبيل فهمي بالنفطي

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفياً مع محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، حيث أعرب الأمين العام في بداية الاتصال عن تقديره لمساهمات تونس ودورها المشهود في جميع أنشطة الجامعة العربية، إضافةً الى جهودها الدبلوماسية ومواقفها المقدّرة دفاعاً عن القضايا والاولويات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، في المحافل الدولية.

بدوره، قدم الوزير تهنئته للأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

التطورات في العالم العربي

وتناول الاتصال آخر التطورات على الساحة العربية والدولية، خاصة سبل التحرك من أجل دعم القضية الفلسطينية واغتنام الزخم الدولي المؤيد للحق الفلسطيني من أجل دفع مسار موثوق يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول الاتصال أيضاً سبل ومسارات تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته لمواكبة المستجدات والتحديات الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الرئاسة التونسية لمجلس الجامعة المقبل على مستوى وزراء الخارجية.

كما أطلع الأمين العام الوزير على تصورات رؤيته في هذا الخصوص، مؤكداً حرص الأمانة العامة على إستمرار التشاور والتنسيق مع تونس في مختلف القضايا والملفات العربية والإقليمية بما يحقق المصالح العربية المشتركة.