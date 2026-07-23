قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خسائر فادحة .. هجمات إيرانية خاطفة ضد القواعد الأمريكية في الأردن
نجوم بلا ألوان.. محمد صلاح يقود قائمة العمالقة العالقين في سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد
الجيش الإيراني يهاجم بالمسيرات ثلاث قواعد أمريكية في الكويت
استعدادًا لموسم المكافحة.. «الزراعة» تؤهل فرق مطروح بأحدث تقنيات تشغيل وصيانة معدات الرش
الوداع يقترب .. كريستيانو رونالدو يقترب من إسدال الستار على مسيرته الدولية
بالتحية العسكرية.. ترامب يستقبل جثامين جنود أمريكيين قُتلوا في الهجوم الإيراني| صور
في ذروة الموجة الحارة.. أعراض لا تتجاهلها لضربة الشمس والإجهاد الحراري
بعد قرار الحكومة.. شروط الحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
تزويج الابن أم أداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء توضح أيهما أولى شرعا
"هنا القاهرة" من الشاشة.. قصة حلم أضاء بيوت المصريين وصنع ذاكرة أمة
نقلة بحثية جديدة.. «الزراعة» والهند تتعاونان لإنتاج سلالات أعلى إنتاجية ومقاومة للأمراض
قادما من بريطانيا ..الجيش الأمريكي يستخدم سلاحا جديدا لأول مرة ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعم فلسطين وتطورات المنطقة على رأس اتصال نبيل فهمي بالنفطي

نبيل فهمي - الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي - الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفياً مع محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، حيث أعرب الأمين العام في بداية الاتصال عن تقديره لمساهمات تونس ودورها المشهود في جميع أنشطة الجامعة العربية، إضافةً الى جهودها الدبلوماسية ومواقفها المقدّرة دفاعاً عن القضايا والاولويات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، في المحافل الدولية.

بدوره، قدم الوزير تهنئته للأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

 

التطورات في العالم العربي 

وتناول الاتصال آخر التطورات على الساحة العربية والدولية، خاصة سبل التحرك من أجل دعم القضية الفلسطينية واغتنام  الزخم الدولي المؤيد للحق الفلسطيني من أجل دفع مسار موثوق يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول الاتصال أيضاً سبل ومسارات تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته لمواكبة المستجدات والتحديات الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الرئاسة التونسية لمجلس الجامعة المقبل على مستوى وزراء الخارجية.

كما أطلع الأمين العام الوزير على تصورات رؤيته في هذا الخصوص، مؤكداً حرص الأمانة العامة على إستمرار التشاور والتنسيق مع تونس في مختلف القضايا والملفات العربية والإقليمية بما يحقق المصالح العربية المشتركة.

نبيل فهمي وزير خارجية تونس الأمين العام جامعة الدول العربية محمد علي النفطي تونس القضية الفلسطينية اتصال هاتفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة: نعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية ومختلف السلع.. نواب: خطوة تعزز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق

أموال

استولى على 150 مليون جنيه وهرب.. مستريح الأميرية يواجه هذه العقوبة بالقانون

مجلس النواب

نواب البرلمان: دعم صناعة الدواجن خطوة إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد