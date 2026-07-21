نبيل فهمي يؤكد دعم السعودية في مواجهة تهديدات ومغالطات الحوثي

أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تضامنه ودعمه الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو سيادتها، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، والتي تضمنت اتهامات باطلة وتهديدات موجهة إلى المملكة، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً وغير مقبول من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة وتقويض الجهود الرامية إلى التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار.

اتهامات باطلة وتهديدات للسعودية

ودعا الأمين العام للجامعة جماعة الحوثي إلى الكف عن الخطاب التصعيدي والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها زيادة حدة التوتر، مؤكداً أن تغليب لغة الحوار والالتزام بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية يظل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيد، الأمين العام، على أن أمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجدداً دعم الجامعة العربية لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات مشروعة لحماية أمنها الوطني وصون سلامة أراضيها، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.