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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان مشينة وغير مقبولة

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي، في انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية، مشددا على التضامن الكامل مع لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان 

وأوضح نبيل فهمي أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها طرفا راعيا للمفاوضات، لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية، وضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (1701)، بما يمثله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية.

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