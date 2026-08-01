مسئولون بالولايات المتحدة: الجيش الأمريكي يستعد لضرب موقع جبل الفأس الإيراني

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن خلال الأيام المقبلة.

وأضافت سي إن إن، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب.

وتابع المسؤولين الأمريكيين أن خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفا مكثفا لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية.

وأردف المسؤولين الأمريكيين أن الجيش الأمريكي استعد لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس.

وأشاروا إلى أن تسارع وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران خلال الأيام الأخيرة جاري على قدم وساق.

ونفذ ترامب بتحريض من الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة قوية منه ضربات وعدوان على إيران في ٢٨ فبراير ، أدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد كبير من القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين علاوة على الدمار الكبير الذي حل بإيران ومقتل عدد كبير من المواطنين.