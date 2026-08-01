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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن : 606 مستفيدين مقيمين و92 ألف خدمة موثقة داخل مجمع “حياة”

مجمع حياة
مجمع حياة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تقريراً من الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، عن الجهود التي قدمها مجمع «حياة» خلال الفترة الماضية.

وقد واصل مجمع «حياة» بمحافظة الجيزة، أحد أبرز البرامج المؤسسية لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، في مجال الرعاية الإيوائية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي التوسع في خدماته، حيث ارتفع عدد المستفيدين المقيمين من 443 مستفيدًا منتصف العام إلى 606 مستفيدين بنهايته، موزعين على مراكز التصنيف والتوجيه ودور الرعاية المختلفة.

وخلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يوليو 2026، استقبل المجمع 1,355 طفلًا بقرارات الإيداع والإيداع الطوعي، وغادره 1,069 طفلًا بعد إعادة الدمج الأسري أو لأسباب الخروج النظامية، فيما أدار أكثر من 450 حالة، وأعاد ربط 72 حالة بأسرها. 

وبلغ إجمالي الخدمات الموثقة خلال شهري إبريل ومايو 2026 وحدهما نحو 92,330 خدمة.

ويدار المجمع بنموذج شراكة كاملة مع المجتمع الأهلي لإدارة المطابخ بمتوسط تجاوز 40 ألف وجبة شهريًا، وتقديم الدعم النفسي المتخصص الذي استفادت منه 273 حالة، والإشراف الاجتماعي وإدارة الحالة لكافة المستفيدين، وأعمال التشغيل. 

كما بدأ تشغيل مركز تصنيف الفتيات في 15 مارس 2026.

وعلى الصعيد الصحي، أنشئت نقطة طبية للطوارئ قدمت خدماتها لـ1,552 نزيلًا، ونفذت 318 إحالة طبية خارجية.

مرسي مايا دعم مشروعات الجمعيات

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