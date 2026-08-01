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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس اللبناني: أي تشكيك بالمؤسسة العسكرية يضعف الدولة ويهدد مقومات الاستقرار

العماد جوزيف عون
العماد جوزيف عون
أ ش أ

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، بمناسبة عيد الجيش الذي يصادف الأول من أغسطس ، أن الجيش اللبناني يشكل الضامن الوحيد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشدداً على أن "لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع".

وأوضح أن الجيش وحده يمتلك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مؤكداً المضي في ترسيخ هذا النهج "بثبات وإصرار" حفاظاً على الاستقرار والعيش المشترك.

وأشار الرئيس عون إلى أن مسؤولية الجيش في الجنوب تتعاظم مع كل خطوة انسحاب إسرائيلية من الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال انتشار الوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسط سلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد قدرة لبنان على حماية سيادته بجيشه وحده، ويمهد لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.

كما دعا اللبنانيين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية، معتبراً أن أي تشكيك بها يضعف الدولة ويهدد مقومات الاستقرار.

وجدد الرئيس عون ثقته بقيادة الجيش، مشيداً بما أظهرته من مهنية وحكمة في إدارة الملفات الوطنية الحساسة، ومؤكداً استمرار الدولة، بكل مؤسساتها، في العمل على تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعسكريين وتأمين الدعم لهم ولعائلاتهم، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير التجهيز والتدريب اللازمين للمؤسسة العسكرية.


 

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون الجيش اللبناني

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