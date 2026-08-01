شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي إجرامي على مدينة غزة

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بارتقاء شهيدان في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستشهد الشابان حسن إبراهيم قحمان وعلاء عماد الترامسي، صباح اليوم السبت 1 أغسطس 2026، إثر غارة جوية غادرة شنتها طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر تجمعاً للمواطنين والمدنيين في محيط الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن الطواقم الإغاثية وسيارات الإسعاف تمكنت من انتشال جثماني الشهيدين قحمان والترامسي ونقلهما إلى مستشفى الشفاء، بالإضافة إلى عدد من المصابين الذين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء شظايا القصف الصهيوني، لينضموا إلى شلال الدم المتدفق في المحافظات الشمالية للقطاع.

تأتي هذه الجريمة النكراء لتكشف عن وجه الاحتلال الغادر وإصراره على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والخروقات الميدانية المتصاعدة؛ حيث رفعت هذه الغارة حصيلة الضحايا الكلية للعدوان الفاشي إلى 73,349 شهيداً وفق أحدث البيانات الرسمية لوزارة الصحة.