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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف يوثر مزود الطاقة على حرارة حاسوبك؟

حاسوب
حاسوب
احمد الشريف

استعرض تقرير تقني متخصص آليات عمل مزود الطاقة (Power Supply Unit - PSU) بداخل أجهزة الحاسوب، مؤكداً دور كفاءته التشغيلية والتصميمية في التأثير المباشر على حرارة الجهاز العامة وتدفق الهواء بداخل صندوق الكمبيوتر، لاسيما خلال فترات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

آلية تحويل الطاقة والتحكم في استهلاك الأجهزة 

أوضح التقرير أن مزود الطاقة يعمل كمحول ذكي يحول التيار المتردد القادم من مقبس الكهرباء إلى تيار مستمر منخفض ومستقر لتغذية المكونات الإلكترونية الحساسة. 

وبين التقرير أن قدرة المزود (مثل 850 واط) تعبر عن أقصى طاقة يمكن تقديمها تحت ظروف محددة، وليس الاستهلاك الفعلي الثابت؛ حيث تسحب قطع الحاسوب قدر حاجتها فقط بحسب حالة التشغيل وخمول الجهاز أو تحميل الألعاب.

وأفادت البيانات المنشورة بداخل التقرير بأن الاستهلاك الكلي يعتمد على نوع المعالج، وكارت الشاشة، وحدود الطاقة المسموح بها، وعدد وحدات التخزين والمراوح، وأي كسر سرعة مطبق، موصياً بترك هامش قدرة إضافي يتراوح بين 20% و30% عن أقصى حمل متوقع للحفاظ على العمر الافتراضي المعتمد للقطع.

تأثير كفاءة التحويل الكهربائي على الانبعاث الحراري 

ذكر التقرير أن عملية تحويل التيار المتردد إلى مستمر تشهد فقدان جزء من الطاقة الكهربائية وتحولها إلى طاقة حرارية داخل الدوائر. 

وتحدد كفاءة المزود (مثل شهادات 80 Plus Gold أو Platinum) نسبة هذا الفقد؛ حيث تفقد المزودات ذات الكفاءة العالية نسبة طاقة أقل، مما يقلل الانبعاثات الحرارية ويدعم برودة الجهاز وتقليل حركة المراوح.

وأضاف أن كفاءة المزود تنخفض عند الأحمال المرتفعة جداً أو الأحمال المنخفضة دون 15%، وهو ما يجعل اختيار مزود بقدرات ضخمة للغاية (مثل 1000 أو 1200 واط) لجهاز متوسط غير مجدٍ حرارياً، مشيراً إلى أن نظام التحكم بالمراوح مثل وضع الاستخدام الصامت (Zero RPM Mode) يوقف المروحة عند الأحمال الخفيفة لعدم الحاجة للتبريد.

دور تصميم الكابلات في مسار تدفق الهواء الداخلي

 أشار التقرير إلى أن الكابلات الخارجة من المزود تساهم في حرارة الجهاز بطريقة غير مباشرة؛ حيث تتراكم الكابلات الزائدة بداخل المزودات غير الموديولار (Non-Modular) بأسفل الصندوق، مما يعيق المسار الطبيعي لتدفق الهواء البارد القادم من المراوح الأمامية نحو كارت الشاشة والمعالج.

وأكد التقرير أن استخدام المزودات كاملة التعديل (Full Modular) يتيح توصيل الكابلات المطلوبة فقط، مما يسهل إدارة الأسلاك ويضمن تدفقاً هوائياً سلس يقلل درجة الحرارة العامة داخل صندوق الحاسوب.

التوازن التشغيلي واختيار معايير الأمان المناسبة 

شدد التقرير التقني على أن السر في الحفاظ على برودة واستقرار الحاسوب يكمن في التوازن؛ وذلك باختيار مزود طاقة موثوق بقدرة تناسب استهلاك المكونات الفعلية مع هامش أمان معقول.

وأوصى التقرير بالتركيز على جودة التصنيع الداخلية، وكفاءة التحويل الكهربائي، ونظام التبريد المدمج بالمزود لضمان حماية المكونات من التلف وتوفير بيئة تشغيل مستقرة على المدى الطويل.

حاسوب مزود الطاقة الكمبيوتر

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