قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني
القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق
برلماني: الرئيس السيسي يقود التعامل مع حادث دمياط بحكمة لحماية الأمن القومي
من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة
اكتمال صفوف بيراميدز في معسكر تركيا بانضمام الدوليين
اللقطات الأولي للحظة انهيار منزل 4 طوابق بزفتي وقرار عاجل من محافظ الغربية
رياضية فاخرة.. المواصفات الكاملة لـ بنتلي بنتياجا EWB Azure| صور
بعد تقديم تظلم بطاقة التموين.. كيف تعرف نتيجة طلبك؟
انهيار منزل 4 طوابق بشارع فلسطين في زفتي.. و الأمن يبحث عن مصابين
أمريكا وإسرائيل تعتزمان ​شن ​حملة على أهداف ‌منشآت الطاقة في ​إيران
لماذا أمر الرسول بغلق الشبابيك في الليل وخاصة عند النوم؟.. لـ5 أسباب
الأمن يكشف حقيقة مشاجرة متداولة بمصر الجديدة..ويؤكد: لا أسلحة أو ألعاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاب مغربي يوثق سباحته نحو سبتة بعصا «سيلفي» وسط موجة الهجرة الجماعية

شاب مغربي يوثق سباحته نحو سبتة بعصا «سيلفي» وسط موجة الهجرة الجماعية
شاب مغربي يوثق سباحته نحو سبتة بعصا «سيلفي» وسط موجة الهجرة الجماعية
علي صالح

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابًا مغربيًا داخل المياه وهو يوثق بكاميرا هاتفه رحلة سباحة باتجاه مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، مستخدمًا عصا للتصوير الذاتي «سيلفي».

ويظهر الشاب في المقطع وهو يسبح على ظهره في البحر، فيما يواصل تصوير نفسه أثناء توجهه نحو الساحل الإسباني. وبحسب المقطع المتداول، نُشر الفيديو عبر حساب يُنسب إلى الشاب على موقع «فيسبوك»، إلا أن هوية صاحب الحساب وصحة نسبة الفيديو إليه لم يتسنَّ التحقق منهما بصورة مستقلة.

وتكتسب اللقطات أهمية في ضوء موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة خلال الأيام الأخيرة، بعدما أقدم آلاف الأشخاص على محاولة الوصول إلى المدينة من الجانب المغربي، وكان من بين طرق العبور السباحة حول الحواجز البحرية والوصول إلى شاطئ تاراخال.

وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، في تقرير ميداني عن موجة العبور، بأن أحد المهاجرين كان يحمل عصا «سيلفي» وصوّر نفسه أثناء السباحة على ظهره باتجاه سبتة، وهو ما يتطابق مع تفاصيل المقطع المشار إليه، وإن كان ذلك لا يكفي وحده لإثبات أن الصورة المعروضة هي للشخص نفسه الذي تناولته الصحيفة.

رحلة محفوفة بالمخاطر

وتكشف طريقة العبور المصورة عن المخاطر الكبيرة التي واجهها المهاجرون خلال محاولاتهم الوصول إلى سبتة سباحة. فالمسافة البحرية تبدو قصيرة في بعض النقاط، لكن التيارات البحرية والازدحام الشديد جعلا الرحلة أكثر خطورة، واضطر بعض الأشخاص إلى البقاء في المياه لفترات طويلة.

وبحسب التقرير الميداني لـ«فايننشال تايمز»، لجأ بعض المهاجرين إلى استخدام حافظات مقاومة للمياه لحماية هواتفهم، فيما أظهرت شهادات ومعلومات ميدانية أن بعض الراغبين في العبور كانوا قد تدربوا على السباحة مسبقًا أو جهزوا أنفسهم بمعدات تساعدهم على اجتياز البحر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن استخدام الهاتف أثناء السباحة لم يكن مجرد وسيلة لتوثيق الرحلة، بل أصبح أيضًا جزءًا من الطريقة التي ينقل بها بعض المهاجرين تجربتهم لحظة بلحظة إلى متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي.

موجة عبور غير مسبوقة

ويأتي تداول الفيديو في سياق أزمة هجرة استثنائية شهدتها سبتة، بعدما تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص من المغرب نحو المدينة خلال فترة زمنية قصيرة.

ووفق أحدث تقرير ميداني لـ«فايننشال تايمز»، فإن نحو 60 ألف شخص شاركوا في محاولة العبور الجماعي، فيما تمكن نحو 48,300 شخص من العودة إلى المغرب بحلول مساء الجمعة، بحسب السلطات الإسبانية.

وأدت محاولات السباحة إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. ووفق المصدر نفسه، أعلنت الشرطة الإسبانية أن 57 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في المياه خلال موجة العبور، في حصيلة تعكس خطورة الطريق البحري الذي سلكه المهاجرون.

منصات التواصل الاجتماعي مدينة سبتة الساحل الإسباني موجة العبور الجماعي المغرب فايننشال تايمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

استهلاك الكهرباء

أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| كيفية تحقيق اليقين في استجابة الدعاء.. وما هي كفارة النذر لمن عجز عن الوفاء به؟

الدكتور محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة: مصر بأزهرها الشريف قلعة الوسطية والتسامح الديني

دار الإفتاء

ما كفارة النذر لمن عجز عن الوفاء به؟.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بوقتك ولا تتعجل القرارات

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات
برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات
برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استقرار عائلي وخطوات نحو النجاح

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. أفكار جديدة تفتح أبواب النجاح

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد