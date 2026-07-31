شاب مغربي يوثق سباحته نحو سبتة بعصا «سيلفي» وسط موجة الهجرة الجماعية

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابًا مغربيًا داخل المياه وهو يوثق بكاميرا هاتفه رحلة سباحة باتجاه مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، مستخدمًا عصا للتصوير الذاتي «سيلفي».

ويظهر الشاب في المقطع وهو يسبح على ظهره في البحر، فيما يواصل تصوير نفسه أثناء توجهه نحو الساحل الإسباني. وبحسب المقطع المتداول، نُشر الفيديو عبر حساب يُنسب إلى الشاب على موقع «فيسبوك»، إلا أن هوية صاحب الحساب وصحة نسبة الفيديو إليه لم يتسنَّ التحقق منهما بصورة مستقلة.

وتكتسب اللقطات أهمية في ضوء موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة خلال الأيام الأخيرة، بعدما أقدم آلاف الأشخاص على محاولة الوصول إلى المدينة من الجانب المغربي، وكان من بين طرق العبور السباحة حول الحواجز البحرية والوصول إلى شاطئ تاراخال.

وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، في تقرير ميداني عن موجة العبور، بأن أحد المهاجرين كان يحمل عصا «سيلفي» وصوّر نفسه أثناء السباحة على ظهره باتجاه سبتة، وهو ما يتطابق مع تفاصيل المقطع المشار إليه، وإن كان ذلك لا يكفي وحده لإثبات أن الصورة المعروضة هي للشخص نفسه الذي تناولته الصحيفة.

رحلة محفوفة بالمخاطر

وتكشف طريقة العبور المصورة عن المخاطر الكبيرة التي واجهها المهاجرون خلال محاولاتهم الوصول إلى سبتة سباحة. فالمسافة البحرية تبدو قصيرة في بعض النقاط، لكن التيارات البحرية والازدحام الشديد جعلا الرحلة أكثر خطورة، واضطر بعض الأشخاص إلى البقاء في المياه لفترات طويلة.

وبحسب التقرير الميداني لـ«فايننشال تايمز»، لجأ بعض المهاجرين إلى استخدام حافظات مقاومة للمياه لحماية هواتفهم، فيما أظهرت شهادات ومعلومات ميدانية أن بعض الراغبين في العبور كانوا قد تدربوا على السباحة مسبقًا أو جهزوا أنفسهم بمعدات تساعدهم على اجتياز البحر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن استخدام الهاتف أثناء السباحة لم يكن مجرد وسيلة لتوثيق الرحلة، بل أصبح أيضًا جزءًا من الطريقة التي ينقل بها بعض المهاجرين تجربتهم لحظة بلحظة إلى متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي.

موجة عبور غير مسبوقة

ويأتي تداول الفيديو في سياق أزمة هجرة استثنائية شهدتها سبتة، بعدما تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص من المغرب نحو المدينة خلال فترة زمنية قصيرة.

ووفق أحدث تقرير ميداني لـ«فايننشال تايمز»، فإن نحو 60 ألف شخص شاركوا في محاولة العبور الجماعي، فيما تمكن نحو 48,300 شخص من العودة إلى المغرب بحلول مساء الجمعة، بحسب السلطات الإسبانية.

وأدت محاولات السباحة إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. ووفق المصدر نفسه، أعلنت الشرطة الإسبانية أن 57 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في المياه خلال موجة العبور، في حصيلة تعكس خطورة الطريق البحري الذي سلكه المهاجرون.