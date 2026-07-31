شاب مغربي يوثق رحلة عبوره إلى سبتة بعصا سيلفي ويثير تفاعلًا واسعًا

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رحلة شاب مغربي أثناء محاولته العبور سباحة إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، مستخدمًا عصا "سيلفي" لتصوير رحلته عبر المياه الحدودية.

وأظهر الفيديو، الشاب، وهو يوثق مراحل الرحلة منذ دخوله المياه وحتى اقترابه من سواحل سبتة، في مشاهد لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، وحصدت ملايين المشاهدات خلال ساعات من نشرها.

ويأتي تداول الفيديو؛ بالتزامن مع موجة غير مسبوقة من محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة، حيث شهدت المدينة خلال الأيام الأخيرة تدفق آلاف المهاجرين من الجانب المغربي، وسط إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود.