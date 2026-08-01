الأمن يكشف حقيقة مشاجرة متداولة بمصر الجديدة..ويؤكد: لا أسلحة أو ألعاب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، استخدمت خلالها ألعاب نارية وأسلحة بيضاء.

وأوضحت التحريات أنه لم ترد أي بلاغات بشأن الواقعة، وتم تحديد ناشر المنشور، وهو مسؤول كرفان مشروبات مرخص، وبسؤاله أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب على يد عاملين بالكرفان نفسه يوم 30 يوليو، بسبب خلافات تتعلق بالعمل، ما أسفر عن إصابته بجرح، مؤكدًا عدم استخدام أي ألعاب نارية أو أسلحة بيضاء خلال المشاجرة.

وأضافت التحريات أنه تم ضبط العاملين، وتبين إصابتهما بسحجات في الذراعين، وبمواجهتهما اعترفا بوقوع المشاجرة وفق ما ورد بأقوال المبلغ، واتهمَا الأخير بالتسبب في إصابتهما، حيث تم ضبطه أيضًا.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشيرة إلى أن الفحص أثبت عدم صحة ما تردد بشأن استخدام ألعاب نارية أو أسلحة بيضاء في المشاجرة.