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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت بدون تغيير.. تفاصيل سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أوسط أعيرة الذهب استقرارًا مع أول تعاملات صباحية له اليوم السبت 1-8-2026؛ وسط حالة من الترقب داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

بلغ آخر تحديث لـ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5100 جنيها للشراء و 5057 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية؛ ثباتًا من دون تغيير علي إمتداد محلات الصاغة المنتشرة على مختلف مناطق ومدن الجمهورية.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب

وقبل انتهاء تعاملات أمس الجمعة، صعد سعر جرام الذهب بصورة طفيفة لم تجاوز 10جنيهات بعد خسارة اقتربت من 60 جنيها على الأكثر.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5940 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6800 جنيها للشراء و 6742 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6233 جنيها للشراء و 6181 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5950 جنيها للشراء و 5900 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5100 جنيها للشراء و 5057 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 47.6 ألف جنيه للشراء و 47.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4045 دولار للشراء و 4044 دولار للبيع.

الذهب يستقر قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي وترقب مسار أسعار الفائدة

مصر ومجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي، اليوم، أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2026 سجلت 11.1 طن، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت خلالها المشتريات 11.6 طن، في وقت واصلت فيه السبائك والعملات الذهبية جذب اهتمام المستهلكين باعتبارها أداة للادخار والاستثمار.

تراجع المشغولات الذهبية

 أظهرت البيانات أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغت 4.9 طن، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.7 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.2 طن.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التراجع يعود إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما أثر على الطلب على المشغولات الذهبية.

 في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 6.2 طن، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.9 طن، كما تجاوزت مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.7 طن.

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