إرادة جيل: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح

قال إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن مصر أثبتت مجددًا أنها الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بعدما قادت جهودًا سياسية ودبلوماسية وإنسانية مكثفة ساهمت في دفع القضية الفلسطينية نحو مرحلة جديدة، تقوم على تغليب الحلول السياسية وتهيئة الأجواء لتسوية عادلة تحفظ الحقوق الفلسطينية.

السياسية المصرية تعاملت مع الأزمة الفلسطينية بمنظور استراتيجي

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية تعاملت مع الأزمة الفلسطينية بمنظور استراتيجي بعيد عن الشعارات أو المزايدات، حيث تمسكت بالثوابت الوطنية الرافضة للتهجير والتصفية، وفي الوقت نفسه كثفت اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للوصول إلى حلول عملية تضمن إنهاء دائرة العنف وتحقيق الاستقرار.



وأكد ضيف أن أي تطورات تتعلق بمستقبل قطاع غزة، بما في ذلك ملف نزع السلاح من حركة حماس إذا تم في إطار توافق سياسي شامل، يجب أن تكون جزءًا من رؤية متكاملة تؤدي إلى تمكين المؤسسات الفلسطينية الشرعية، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار، وفتح صفحة جديدة تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

دعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الدور الذي قامت به أجهزة الدولة المصرية خلال الفترة الماضية يعكس احترافية كبيرة في إدارة الملفات الإقليمية، سواء من خلال الوساطة، أو التنسيق الأمني والسياسي، أو إدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة القاهرة على قيادة جهود السلام.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل تصريحاته بالتأكيد على أن التاريخ سيذكر أن مصر كانت دائمًا صوت الحكمة والعقل، وأن القيادة السياسية نجحت في حماية الأمن القومي المصري، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وترسيخ مكانة الدولة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في صناعة الاستقرار الإقليمي.