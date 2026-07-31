أمير هشام : إمام عاشور لا يرغب في الاحتراف .. وباقٍ في الأهلي بنسبة كبيرة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، ارتفعت نسبة بقاء اللاعب في صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلقى عروضًا كبيرة لضمه، واللاعب لا يٌفضل فكرة الاحتراف الخارجي حاليا.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: النادي الأهلي لم يتلقى أي عروض رسمية من اتحاد جدة السعودي لشراء عقد امام عاشور كما يتردد، والعرض الرسمي كان من نادي كونيا سبور التركي وبدأ بـ3 مليون دولار وارتفع لـ3.5 مليون دولار، لكن قوبل بالرفض.

لم يصل للأهلي أي عروض سعودية

وأوضح: لم يصل للأهلي أي عروض سعودية بـ8 مليون دولار لضم إمام عاشور، وكل ما ذكر في هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة.

انطلاقة الموسم

وأضاف: اللاعب يتدرب حاليا في النادي الأهلي، ويستعد لانطلاقة الموسم المقبل، وكما ذكرنا مرارًا وتكرارًا فأن إمام عاشور يريد البقاء في مصر ولا يفضل الاحتراف الخارجي، وكانت له تجربة سابقة غير موفقة مع نادي ميتيلاند الدنماركي.

وأتم: النادي الأهلي يعمل خلال الفترة الحالية على إنهاء ملف تمديد عقد إمام عاشور.