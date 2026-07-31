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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدءًا من الغد.. تحصيل فاتورة كهرباء أغسطس بالزيادة الجديدة

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

أعلنت وزارة الكهرباء عن زيادة أسعار شرائح الاستهلاك للقطاع المنزلي بنسبة 12٪ مع تثبيت سعر الشريحة الأولى.

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء، أنه سيتم تطبيق الزيادة بداية من فاتورة  أغسطس  والتي تعبر عن استهلاك شهر يوليو والتي سيبدأ تحصيلها بداية من الغد، ولمعرفة حساب فاتورة الكهرباء الخاصة بك؛ تعرف على سعر كل شريحة بعد الزيادة.

 أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات): 68 قرشاً لكل كيلووات ساعة. كما هي

الشريحة  الثانية بعد زيادة 12% (من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة): ارتفعت من 78 قرشًا إلى 87 قرشًا.

الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة): ارتفعت من 95 قرشًا إلى 106 قروش.

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة): ارتفعت من 1.55 جنيه إلى 1.73 جنيه.

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة): ارتفعت من 1.95 جنيه إلى 2.18 جنيه.

الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة): ارتفعت من 2.10 جنيه إلى 2.35 جنيه.

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة): ارتفعت من 2.58 جنيه إلى 2.88 جنيه.

100 مليار جنيه دعمًا سنويًا

تتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا، تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة وفقًا لأسعار الوقود، والتعريفة المحاسبية الجديدة.

وتتحمل الدولة 103 جنيهات عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما يسدد المواطن 25% من قيمة الفاتورة.

وعند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن 30% من قيمة الفاتورة، فيما تتحمل الدولة 191 جنيهًا.

وفي حالة استهلاك 200 كيلووات/ساعة، يسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا.

وعند استهلاك 300 كيلووات/ساعة، يدفع المشترك 49% من التكلفة، وتتحمل الدولة 419 جنيهًا.

أما عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، فيسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، فيما تتحمل الدولة 500 جنيه.

وعند استهلاك 500 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن 59% من إجمالي التكلفة، بينما تتحمل الدولة 560 جنيهًا.

وفي حالة استهلاك 600 كيلووات/ساعة، يدفع المواطن 62% من قيمة الفاتورة، فيما تتحمل الدولة 620 جنيهًا.

وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن 88% من التكلفة الفعلية للفاتورة.

أما عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة، فيسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.

وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء فاتورة الكهرباء

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