بثنائية حمزة عبد الكريم .. برشلونة يتعادل 2-2 مع برمنجهام وديا

انتهت مباراة برشلونة الإسباني وبرمنجهام سيتي الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري حمزة عبد الكريم في قيادة خط الهجوم.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفين في الدقيقتين 42، 60 أحدهما من ركلة جزاء.

فيما سجل ثنائية برمنجهام كل من أوقست بريسك وجون سوليس في الدقيقتين 31، 68.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جوفري تورينتس، جيرارد مارتين، أندرياس كريستنسن، تشافي إسبارت.

خط الوسط: مارك بيرنال، مارك كاسادو، تونكارا.

خط الهجوم: كلويفرت، حمزة عبد الكريم، كريم أديمي.