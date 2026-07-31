قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منزل إسطنبول يشعل الجدل حول مستقبل صلاح.. هل انتقل إلى الدوري التركي؟
برشلونة يعلن تعاقده مع خليفة هازارد .. تفاصيل
خبير أسري: لا تحاكموا المطلقة.. كثيرات ضحايا لظروف قاسية لا يد لهن فيها
رئيس الكونكاكاف يدرس فكرة الترشح لرئاسة الفيفا
رئيس الكونكاكاف يدرس فكرة الترشح لرئاسة الفيفا
شوقي غريب يجتمع بلاعبي منتخب مصر مواليد 2007 على هامش مواجهة الأردن وديا
خبير: معالجة مياه الصرف تحمي البيئة من التلوث وتحد من انتشار الأمراض
200 ألف طبيب بلا عمل .. تحذير عاجل من نقيب الأسنان لهذا السبب
إيطاليا تعيد مؤقتًا فرض الرقابة على الحدود مع إسبانيا على خلفية أزمة الهجرة
بعد زيادة الفاتورة .. تعرف على أسعار شرائح الكهرباء
برلماني: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أنها الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية حقوق الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كشف حساب بعد الرحيل .. إعلامي يكشف عن أزمات جون إدوارد في الزمالك

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك إيجابيات بالطبع للمدير الرياضي السابق بنادي الزمالك "جون إدوارد" تتمثل في مساهمته بالتتويج في لقب الدوري، وتحركاته مؤخرا مع أعضاء المجلس لحل أزمة الرخصة الإفريقية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: كما ساهم في سداد بعض المستحقات وانهاء بعض القضايا، وجلب بعض الصفقات لنادي الزمالك.

وأضاف: الملفات السلبية بالنسبة لجون إدوارد،  اعتماده على عدد محدود من المقربين في إدارة ملف الكرة وعزل إدارة النادي عن القرارات التي تم اتخاذها، كما تعاقد مع يانيك فيريرا والذي لم يحقق أي نجاحات تذكر، ورحل دون الحصول على مستحقاته ورفع قضية على النادي.

وأكمل: جون إدوارد كان متحفظ على وجود معتمد جمال في وسط الموسم الماضي لكن حسين لبيب رئيس النادي أصر على تعيينه، والمدير الرياضي السابق كان يريد وجود مدرب أجنبي لكن طلبه قوبل بالرفض.

وزاد: من ضمن الأزمات في وجود إدوارد، ارتفاع عدد القضايا لـ18 قضية، وقيامه بتجديد عقود لاعبين بارقام مالية كبيرة، ابرزها إيشو، كما تأخر في حسم بعض الملفات الخاصة بالموسم الجديد مثل عدم نزول اللاعبين للمران قبل الحصول على مستحقاتهم، وبالتالي تأخر فترة الاعداد للموسم الجديد.

وأشار إلى أن أبرز الملفات السلبية، وجود خلافات مع مجلس الإدارة حول آلية إدارة قطاع الكرة، واختلاف في وجهات النظر بشأن مشروع شركة الكرة وصلاحيات ادارتها ورغبتاه في الحصول على النسبة الأكبر لشركة الكرة، وتعطل ملفات السفر ومعسكر الاعداد بسبب المستحقات المالية، وتأخر حسم ملف المدير الفني الجديد، واستمرار بعض القضايا المالية حتى نهاية فترة عمله.

الزمالك الدوري نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

استهلاك الكهرباء

أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي

الدكتور محمد سعد

هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف

ترشيحاتنا

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

بالصور

بألوان زاهية .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة على الشاطئ

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

مكمل غذائي يبطئ الشيخوخة ويعزز هرمون التستوستيرون.. دراسة تكشف

مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة
مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة
مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة

وصفة سريعة للعشاء .. حضري بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

السجائر الإلكترونية تضر باللياقة البدنية.. وتحذيرات خاصة للشباب

الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد