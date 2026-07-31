كشف حساب بعد الرحيل .. إعلامي يكشف عن أزمات جون إدوارد في الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك إيجابيات بالطبع للمدير الرياضي السابق بنادي الزمالك "جون إدوارد" تتمثل في مساهمته بالتتويج في لقب الدوري، وتحركاته مؤخرا مع أعضاء المجلس لحل أزمة الرخصة الإفريقية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: كما ساهم في سداد بعض المستحقات وانهاء بعض القضايا، وجلب بعض الصفقات لنادي الزمالك.

وأضاف: الملفات السلبية بالنسبة لجون إدوارد، اعتماده على عدد محدود من المقربين في إدارة ملف الكرة وعزل إدارة النادي عن القرارات التي تم اتخاذها، كما تعاقد مع يانيك فيريرا والذي لم يحقق أي نجاحات تذكر، ورحل دون الحصول على مستحقاته ورفع قضية على النادي.

وأكمل: جون إدوارد كان متحفظ على وجود معتمد جمال في وسط الموسم الماضي لكن حسين لبيب رئيس النادي أصر على تعيينه، والمدير الرياضي السابق كان يريد وجود مدرب أجنبي لكن طلبه قوبل بالرفض.

وزاد: من ضمن الأزمات في وجود إدوارد، ارتفاع عدد القضايا لـ18 قضية، وقيامه بتجديد عقود لاعبين بارقام مالية كبيرة، ابرزها إيشو، كما تأخر في حسم بعض الملفات الخاصة بالموسم الجديد مثل عدم نزول اللاعبين للمران قبل الحصول على مستحقاتهم، وبالتالي تأخر فترة الاعداد للموسم الجديد.

وأشار إلى أن أبرز الملفات السلبية، وجود خلافات مع مجلس الإدارة حول آلية إدارة قطاع الكرة، واختلاف في وجهات النظر بشأن مشروع شركة الكرة وصلاحيات ادارتها ورغبتاه في الحصول على النسبة الأكبر لشركة الكرة، وتعطل ملفات السفر ومعسكر الاعداد بسبب المستحقات المالية، وتأخر حسم ملف المدير الفني الجديد، واستمرار بعض القضايا المالية حتى نهاية فترة عمله.