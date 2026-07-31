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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الأربعاء.. والعظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة

الموجة الحارة
الموجة الحارة
أ ش أ

قالت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، اليوم الجمعة، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا ستستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

وأشارت رئيس مركز الاستشعار - وفق بيان اليوم - إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تبلغ العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وعلى الوجه البحري 36 درجة والمحسوسة 38، فيما تسجل على السواحل الشمالية الغربية 31 و35، وعلى السواحل الشمالية الشرقية 35 و39 بينما تسجل على شمال الصعيد 38 و40 وجنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت حتى الأربعاء المقبلين، قالت شاكر إنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث سيكون الطقس مائلا للحرارة رطبا نهارا ، وحار رطبا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار فيما سيكون مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وقالت: سيكون هناك نشاط للرياح خلال الفترة من السبت إلى الأربعاء المقبلين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى فيما ستكون مثيرة للرمال والأتربة يومي السبت والأحد على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتوقعت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي السبت والأحد على مناطق من “حلايب – شلاتين – أبو سمبل” على فترات متقطعة ؛ نتيجة لتقدم الفاصل المداري.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من السبت حتى الأربعاء المقبلين على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستكون كالتالي:

(السبت) العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة.

(الأحد) العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

(الاثنين) العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة .

(الثلاثاء) 37 و39 ، (الأربعاء) 37 و39 درجة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية :

(السبت) العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة.

(الأحد) 32 والمحسوسة 35 درجة.

(الإثنين) العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة.

(الثلاثاء) العظمى 30 والمحسوسة 34 درجة.

(الأربعاء) العظمى 30 والمحسوسة 34 درجة.

وبالنسبة لشمال الصعيد فهي كالتالي:

(السبت) العظمى 40 والمحسوسة 42 .

(الأحد )العظمى 41 و43 المحسوسة.

(الإثنين) العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة.

(الثلاثاء) العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة.

(الأربعاء) العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المذكورة على جنوب الصعيد فهي كالتالي:

(السبت) 43 والمحسوسة 44 درجة.

(الأحد) 45 العظمى والمحسوسة 46 درجة.

(الإثنين) العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة.

(الثلاثاء) العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة.

(الأربعاء) العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة.

البلاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية مركز الاستشعار

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