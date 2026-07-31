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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي : لبيب يجتمع مع لاعبي الزمالك.. ولقاء ودي أمام السد 13 أغسطس

حسين لبيب
حسين لبيب
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن معسكر فريق الزمالك ينطلق غدًا السبت في العاصمة الإدارية، وستكون هناك جلسة بين حسين لبيب رئيس النادي مع كل عناصر الفريق من الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين، وسيحضر الاجتماع عددًا من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: الاجتماع سيتحدث فيه حسين لبيب عن المرحلة المقبلة ومستقبل الفريق، وكذلك ملف المستحقات المتأخرة للاعبين، الجلسة ستكون غاية في الأهمية خصوصا بعد التغييرات الإدارية في الفترة الأخيرة على مستوى كرة القدم.

وأضاف: الزمالك سيخوض لقاء ودي في قطر يوم 13 أغسطس أمام السد، وهناك اتفاقات مبدئية، والنادي لازال يتفاوض على زيادة المقابل المالي من وراء خوض تلك المواجهة.

الزمالك الدوري حسين لبيب

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