كنوز الفراعنة .. نائب حاكم كاليفورنيا تستعيد ذكريات 15 عاماً مع زاهي حواس

شهدت فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض كنوز الفراعنة بمتحف "دي يونج" بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حديثًا جانبيًا وديًا جمع بين شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، وإليني كوناﻻكيس، نائب حاكم ولاية كاليفورنيا.

الدكتور زاهي حواس

وخلال اللقاء، استرجعت نائب حاكم كاليفورنيا ذكريات زيارتها السابقة إلى مصر منذ 15 عامًا، والتي اصطحبها خلالها الدكتور زاهي حواس في جولة أثرية خاصة بمنطقة أهرامات الجيزة، معربة عن بالغ سعادتها بما شهدته مصر من تطور حضاري وأثري، ومؤكدة انبهارها المستمر بعظمة الحضارة المصرية القديمة التي تجسدها المعارض المصرية الدولية عبر العالم.

جدير بالذكر أن معرض "كنوز الفراعنة" يضم 130 قطعة أثرية فريدة من مختلف المتاحف المصرية واكتشافات "المدينة الذهبية" بالأقصر، ويستمر بمتحف "دي يونج" حتى يناير 2027 في أولى محطاته بالولايات المتحدة الأمريكية.