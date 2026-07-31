خان موسكو .. كيف غيّر أخطر جاسوس سوفيتي مسار الحرب الباردة ومهّد لانتصار أمريكا؟

لم تكن الحرب الباردة مجرد سباق للتسلح أو صراع سياسي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، بل كانت أيضًا معركة استخباراتية خفية لعب فيها الجواسيس دورًا لا يقل أهمية عن الجيوش والأسلحة. وبين عشرات الأسماء التي برزت خلال تلك المرحلة، ظل اسم ديمتري بولياكوف حاضرًا باعتباره أحد أخطر العملاء المزدوجين في التاريخ، بعدما نقل إلى واشنطن معلومات وصفت بأنها غيرت موازين القوى وأسهمت في إعادة رسم خريطة العلاقات الدولية.

بداية الخلاف بين الحلفاء

مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من نهايتها، بدأت الخلافات تظهر بين قادة الحلفاء خلال مؤتمري يالطا وبوتسدام، حيث تصاعدت حدة التباين بين الاتحاد السوفيتي من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، بشأن مستقبل ألمانيا وأوروبا الشرقية، إلى جانب ملفات الحدود والتعويضات.



هذه الخلافات لم تكن مجرد اختلافات سياسية، بل مثلت الشرارة الأولى للحرب الباردة، التي قسمت العالم لاحقًا إلى معسكرين؛ شرقي بقيادة موسكو، وغربي تقوده واشنطن، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع القائم على النفوذ والاستخبارات.

ضابط لامع في الجيش السوفيتي

وُلد ديمتري بولياكوف في أوكرانيا عام 1921، والتحق بمدرسة سومي للمدفعية، قبل أن يتخرج منها عام 1941 بالتزامن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية. وانضم بعدها إلى صفوف الجيش الأحمر برتبة ملازم، وتمكن خلال سنوات الحرب من إثبات كفاءته العسكرية، لينال عددًا من الأوسمة تقديرًا لشجاعته في ميادين القتال.

وبعد انتهاء الحرب، اتجه إلى دراسة علوم الاستخبارات والمعلومات العسكرية الخارجية، لينضم إلى سلاح المخابرات الرئيسية السوفيتية، ويبدأ مسيرته في عالم التجسس. وخلال خمسينيات القرن الماضي عمل ضمن البعثة السوفيتية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قبل أن يُكلف بمهام استخباراتية في دول عدة، من بينها الهند وميانمار.

التحول إلى عميل مزدوج

خلال فترة عمله الثانية في نيويورك بين عامي 1959 و1961، اتخذ بولياكوف القرار الذي غيّر حياته بالكامل، بعدما تواصل سرًا مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عارضًا التعاون معها كعميل مزدوج.

وبرر قراره بأنه لم يعد يؤمن بقيادة الحزب الشيوعي السوفيتي، معبرًا عن استيائه من الفساد الذي رآه داخل مؤسسات الدولة.

وفي المقابل، أشارت روايات أخرى إلى أن الدافع الحقيقي كان شخصيًا، بعدما رفضت السلطات السوفيتية السماح بنقل ابنه المصاب بشلل الأطفال إلى أحد مستشفيات نيويورك لتلقي العلاج، الأمر الذي أدى إلى وفاته وترك أثرًا نفسيًا بالغًا لديه.



معلومات قلبت موازين الصراع

على مدار سنوات تعاونه مع واشنطن، قدم بولياكوف كمًا هائلًا من المعلومات السرية، شملت أسماء عملاء سوفيت وشبكات تجسس منتشرة داخل الولايات المتحدة ودول أخرى، إضافة إلى تفاصيل دقيقة عن الخطط العسكرية والأولويات الاستراتيجية لموسكو.

وتشير تقارير استخباراتية إلى أن المعلومات التي وفرها ساعدت في كشف ما يقرب من ألف جاسوس سوفيتي حول العالم، كما كشفت للولايات المتحدة حقيقة الخلاف المتصاعد بين الاتحاد السوفيتي والصين بعد وفاة جوزيف ستالين.

وأدت هذه المعلومات إلى تغيير في السياسة الأمريكية تجاه بكين، إذ رأت واشنطن أن التقارب مع الصين قد يكون وسيلة فعالة لتقليص نفوذ الاتحاد السوفيتي وعزله دوليًا، وهو ما انعكس لاحقًا على تطور العلاقات الأمريكية الصينية خلال العقود التالية.

النهاية.. الاعتقال والإعدام

ورغم تقاعده من الخدمة، لم ينجُ بولياكوف من قبضة الاستخبارات السوفيتية، إذ اعتُقل عام 1986 بعدما حصلت موسكو على معلومات كشفت نشاطه السابق كعميل للمخابرات الأمريكية.

واختفى الرجل عن الأنظار لمدة عامين، قبل أن تعلن السلطات السوفيتية صدور حكم بالإعدام بحقه، والذي نُفذ في 15 مارس 1988، لتُطوى بذلك واحدة من أكثر قصص التجسس إثارة خلال القرن العشرين.

بعد سنوات من إعدامه، بقي اسم ديمتري بولياكوف حاضرًا في سجلات أجهزة الاستخبارات باعتباره أحد أخطر العملاء المزدوجين في التاريخ. ويرى العديد من المؤرخين وخبراء الاستخبارات أن المعلومات التي نقلها إلى الولايات المتحدة لم تقتصر على كشف شبكات التجسس السوفيتية، بل ساهمت في تغيير حسابات القوى الكبرى، وتركت بصمة واضحة في مسار الحرب الباردة، التي انتهت لاحقًا بانهيار الاتحاد السوفيتي.