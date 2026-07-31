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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مارسيليا يفاوض نيوم لضم مارسين بولكا.. والنادي السعودي يحسم موقفه بعد دراسة العرض

مارسين بولكا
مارسين بولكا
إسلام مقلد

دخل نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في مفاوضات جادة مع نادي نيوم السعودي من أجل التعاقد مع الحارس البولندي مارسين بولكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قد تشهد تطورات خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تقدم مارسيليا بعرض رسمي لشراء عقد الحارس البولندي، الذي انضم إلى نيوم في صيف العام الماضي، ويرتبط بعقد يمتد حتى عام 2029.

وأكدت الصحيفة أن إدارة نيوم تدرس العرض الفرنسي بعناية، في ظل الأهمية الكبيرة التي يمثلها بولكا داخل المشروع الرياضي للنادي، حيث يعد أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها الفريق في المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن القرار النهائي لن يعتمد فقط على القيمة المالية المقدمة من مارسيليا، بل سيخضع أيضًا لتقييم فني واستثماري شامل، قبل حسم مستقبل الحارس خلال سوق الانتقالات الحالية.

إصابة الرباط الصليبي تعقد الصفقة

وتواجه المفاوضات تحديًا إضافيًا يتمثل في الحالة الصحية للحارس البولندي، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي عقب انتقاله مباشرة إلى صفوف نيوم، وهو ما تسبب في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

ورغم الإصابة، لا يزال بولكا يحظى باهتمام عدد من الأندية، في ظل الإمكانات التي قدمها قبل تعرضه للإصابة، وهو ما دفع مارسيليا إلى التحرك لضمه.

ارتباط سابق بالهلال

وكان اسم مارسين بولكا ارتبط خلال الأسابيع الماضية بإمكانية الانتقال إلى الهلال السعودي، ليكون بديلًا محتملًا للحارس المغربي ياسين بونو، في ظل التقارير التي ربطت الأخير بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

إلا أن المفاوضات مع مارسيليا تمثل الآن الوجهة الأقرب للحارس البولندي، في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات بين الناديين، وحسم موقف إدارة نيوم من العرض الفرنسي.

نادي أولمبيك مارسيليا أولمبيك مارسيليا نادي نيوم السعودي نادي نيوم نيوم السعودي مارسين بولكا

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