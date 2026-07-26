بعد الاعتزال.. نيوم يجهز منصبًا جديدًا لأحمد حجازي

بدأ نادي نيوم السعودي التحرك للحفاظ على ارتباطه بالنجم المصري أحمد حجازي، حتى بعد إعلان اعتزاله كرة القدم، من خلال منحه دورًا إداريًا داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان حجازي أعلن أمس، السبت، إسدال الستار على مسيرته الكروية، بعد مشوار حافل بالنجاحات على المستويين المحلي والدولي، كان آخر فصوله مع نيوم، الذي ساهم معه في الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب تقارير صحفية سعودية، فإن إدارة نيوم تدرس الاستفادة من خبرات قائد المنتخب المصري السابق، عبر إسناد أحد المناصب الإدارية إليه، في إطار خطتها لدعم الهيكل الإداري بعناصر تمتلك خبرات كبيرة داخل الملاعب.

وشكل حجازي أحد أبرز عناصر الفريق منذ انضمامه إلى نيوم في عام 2024، حيث خاض بقميص النادي 52 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، قبل أن يعلن نهاية مشواره كلاعب.