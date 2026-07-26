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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوليسي ليس للبيع.. بايرن ميونخ يغلق الباب أمام ريال مدريد

أوليسي
أوليسي
إسراء أشرف

حسم نادي بايرن ميونخ موقفه من مستقبل الفرنسي مايكل أوليسي، بعدما أكد تمسكه ببقاء اللاعب، نافيًا بشكل قاطع وجود أي نية للتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي البافاري، أن أوليسي يُعد من الركائز الأساسية في مشروع الفريق للموسم المقبل، مشيرًا إلى أن إدارة بايرن لا تلتفت إلى الشائعات المتداولة بشأن مستقبله.

وقال فرويند: "نحن ننتظر عودة مايكل من الإجازة، وسيكون لاعبًا مهمًا بالنسبة لنا كما كان في الموسم الماضي، ولا يوجد ما يدعو للحديث عن رحيله".

وجاءت تصريحات المسؤول البافاري بعد أسابيع من تداول تقارير ربطت اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن ينفي النادي الإسباني رسميًا وجود أي مفاوضات أو اتصالات مع الجناح الفرنسي.

وكان هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قد أكد في وقت سابق أن ريال مدريد أبلغه بشكل مباشر بعدم اهتمامه بالتعاقد مع أوليس، مطالبًا بإنهاء الجدل الدائر حول مستقبل اللاعب.

وفي سياق آخر، كشف فرويند أن البرتغالي جواو بالينيا والفرنسي ساشا بوي لا يدخلان ضمن خطط الجهاز الفني بقيادة فينسنت كومباني خلال الموسم الجديد، رغم انتظامهما في التدريبات.

وأوضح المدير الرياضي أن الثنائي يملك عروضًا من أندية أخرى، مشيرًا إلى أن إدارة بايرن ترى أن الرحيل سيكون الخيار الأنسب لهما، خاصة أنهما يمتلكان الإمكانيات التي تسمح لهما بالنجاح في تجارب جديدة.

ويواصل بايرن ميونخ استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق، مع التأكيد على أن مايكل أوليسي خارج أي حسابات للبيع خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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