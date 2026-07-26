تحرك برلمانى عاجل لمواجهة الزواج عبر التطبيقات الإلكترونية

حذرت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، من تنامى ظاهرة “الزواج عبر التطبيقات الإلكترونية” وما صاحبها من ممارسات سلبية تهدد استقرار الأسرة المصرية وتفتح الباب أمام العديد من صور الخداع والاستغلال والانتهاكات القانونية والاجتماعية

مؤكدة أن التطور التكنولوجى يجب أن يكون أداة لبناء المجتمع لا وسيلة لتفكيك منظومته القيمية والأخلاقية.



وقالت " درويش " فى تصريحات لها : إن بعض التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تمثل منصات غير منضبطة للتعارف بغرض الزواج، بعيداً عن أى ضوابط قانونية أو اجتماعية تضمن جدية العلاقة أو تحمى أطرافها من عمليات النصب والابتزاز والتلاعب بالبيانات الشخصية، وهو ما يستوجب تدخلاً تشريعياً ورقابياً عاجلاً، خاصة فى ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بهذا النوع من العلاقات وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ونفسية خطيرة.

5 مقترحات برلمانية لمواجهة الزواج عبر التطبيقات الإلكترونية



وطالبت سولاف درويش باتخاذ 5 إجراءات عاجلة لحسم هذا الملف، أولها إعداد إطار تشريعى ينظم تطبيقات ومواقع التعارف التى تروج للزواج داخل مصر ويلزمها بمعايير واضحة للتحقق من هوية المستخدمين.

وثانيها إطلاق حملات توعية مجتمعية واسعة النطاق تستهدف الشباب والأسر لتعريفهم بمخاطر التعامل مع المنصات غير الموثقة. وثالثها تشديد الرقابة الإلكترونية على التطبيقات التى تستغل فكرة الزواج لتحقيق مكاسب مالية أو ممارسة أنشطة مخالفة للقانون. ورابعها إنشاء آلية سريعة لتلقى بلاغات ضحايا النصب أو الابتزاز المرتبط بهذه التطبيقات وتوفير الدعم القانونى والنفسى لهم. وخامسها تعزيز دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية فى ترسيخ ثقافة الاختيار السليم لشريك الحياة والحفاظ على القيم الأصيلة التى يقوم عليها بناء الأسرة المصرية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية يعد أحد أهم مرتكزات الأمن المجتمعى، وأن مواجهة الظواهر المستحدثة التى تفرضها التكنولوجيا تتطلب توازناً بين احترام التطور الرقمى وحماية المجتمع من أى ممارسات تسيء إلى قيمه وثوابته.



كما أكدت النائبة سولاف درويش على أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز أن يتحول إلى معاملة إلكترونية عابرة تفتقر إلى الجدية والضمانات، مشددة على أن حماية الأسرة المصرية تبدأ من حماية الطريق الذى يؤدى إلى بنائها، وأن البرلمان لن يتهاون فى التصدى لكل ما يهدد استقرارها ومستقبل أبنائها