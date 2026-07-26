اخفت جثتها في خزانة ملابس .. إعدام ربة منزل أنهت حياة صغيرة لسرقة قرطها الذهبي بقنا

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا، بمعاقبة ربة منزل بالإعدام شنقا بعد إدانتها بقتل طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا وسرقة قرطها الذهبي، ثم إخفاء جثتها داخل خزانة ملابس بغرفة نومها بعزبة القوصية التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وبحضور أمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

أحداث الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 10026 لسنة 2025 جنايات فرشوط إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط بلاغًا يفيد باختفاء الطفلة "سارة أ.ح"، البالغة من العمر 12 عامًا، أثناء توجهها إلى منزل إحدى جاراتها بالقرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة "هند ج.م"، 25 عامًا، تواصلت مع والدة المجني عليها "مريم ع.أ" وطلبت منها الحضور إلى منزلها لتسليمها علاجًا. وطلبت الأم من ابنتها "سارة" الذهاب معها إلى منزل المتهمة، حيث كانت ترغب في مشاهدة فساتين زفاف على هاتفها المحمول استعدادًا لزفاف شقيقتها.

وأثناء سيرهما بالطريق توقفت الطفلة للحديث مع بعض أقاربها، فيما واصلت والدتها طريقها إلى منزل المتهمة وسلمتها العلاج ثم غادرت، وبعد مرور بعض الوقت حاولت الأم الاتصال بابنتها لكنها لم تتلقَّ أي رد، ما دفعها للخروج للبحث عنها برفقة نجلها، قبل أن تتقدم ببلاغ رسمي للشرطة يفيد بتغيبها.

وأوضحت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة فرشوط أن المتهمة استدرجت الطفلة إلى داخل منزلها مستغلة صغر سنها، بحجة مساعدتها في اختيار فستان زفاف لشقيقتها، وأثناء جلوس المجني عليها داخل صالة المنزل لحفظ بعض آيات القرآن الكريم، لاحظت المتهمة القرط الذهبي الذي ترتديه الطفلة.

المتهمةمرورها بضائقة مالية

وأضافت التحريات أن المتهمة، بسبب مرورها بضائقة مالية، عقدت العزم على قتل المجني عليها والاستيلاء على قرطها الذهبي، حيث انهالت عليها بالضرب مستخدمة لوحًا خشبيًا، ثم قامت بخنقها بواسطة غطاء رأس "طرحة" حتى تأكدت من وفاتها، قبل أن تنزع القرط الذهبي من أذنيها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة نقلت جثة الطفلة إلى غرفة نومها، وأخفتها داخل خزانة الملابس، كما قامت بإخفاء الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة في محاولة لإبعاد الشبهات عنها.



وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، أقرت بارتكاب الواقعة تفصيلًا، وأرشدت جهات التحقيق إلى مكان الأدوات التي استخدمتها في تنفيذ الجريمة، لتتم إحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقها إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليها.