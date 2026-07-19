جنايات المنيا تبدأ محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الطفلة لارين إبنة أبو قرقاص

تنظر محكمة الجنايات بالمنيا، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الطفلة "لارين. م. ف " 6 سنوات بإحدى قرى مركز أبو قرقاص، بعد أن كشفت التحقيقات عن دوافع الجريمة التي جاءت بدافع الانتقام من والدة الضحية.

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا بالعثور على جثمان الطفلة "لارين" داخل "جوال" ملقى بأحد المصارف المائية، وذلك بعد نحو 24 ساعة من اختفائها أثناء توجهها للحضانة.

وبتكثيف التحريات، تمكنت فرق البحث الجنائي من كشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتهمة، وهي سيدة كانت تعمل سابقًا بذات الحضانة التي كانت ترتادها الطفلة.

وأقرت المتهمة في اعترافاتها التفصيلية أمام النيابة العامة باستدراج الطفلة وخنقها، ثم التخلص من جثمانها في المصرف المائي.

أوضحت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت جريمتها بدافع الانتقام من والدة الطفلة، إثر خلافات سابقة بينهما تطورت إلى اتهام المتهمة بسرقة هاتف محمول، وهو ما أدى إلى فصلها من عملها بالحضانة والتشهير بها، مما دفعها للتخطيط للانتقام من أسرة الطفلة بطريقة مأساوية.

عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بدأت اليوم الجلسة الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يترقب أهالي الضحية القصاص العادل من المتهمة، وتواجه المتهمة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

