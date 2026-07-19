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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بمدارس التمريض بحد أدنى 270 درجة

محافظ المنيا يعتمد نتيجة التنسيق
محافظ المنيا يعتمد نتيجة التنسيق

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض (بنين – بنات) التابعة لمديرية الصحة والسكان للعام الدراسي 2026/ 2027، بحضور الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا، حيث تقرر أن يكون القبول بحد أقصى 280 درجة وحد أدنى 270 درجة، وذلك وفقًا لخطة القبول المعتمدة واحتياجات العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا أن تحديد الحد الأدنى للقبول جاء بعد دراسة دقيقة لأعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، ومراعاة الطاقة الاستيعابية والكثافات داخل مدارس التمريض، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ويضمن إعداد كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المنظومة الصحية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن مدارس التمريض تمثل أحد أهم المسارات التعليمية التي تسهم في إعداد عناصر فنية مدربة لدعم القطاع الصحي، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بضوابط القبول وإجراء جميع الاختبارات والمفاضلات وفق معايير الشفافية والحيادية، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على خدمة المنظومة الصحية مستقبلًا.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا، أن مديرية الصحة ستبدأ استقبال طلبات الالتحاق بمدارس التمريض اعتبارًا من غدٍ الاثنين 20 يوليو، وفقًا للضوابط والجدول الزمني المعلن، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل شريحة من شرائح المجموع.

المنيا محافظ المنيا التنسيق التمريض

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