جيش الاحتلال يعلن قتل عنصرين من الجهاد الإسلامي في غارتين وسط غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي في غارتين منفصلتين استهدفتا وسط قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن إحدى الغارتين أسفرت عن مقتل طاهر أحمد سالم عبد الواحد، الذي اتهمه بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، وبتنفيذ عملية اختطاف الراحلة إنبار هيمان خلال الهجوم.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن غارة أخرى أسفرت عن مقتل صالح صباحي صالح قطراوي، مشيرًا إلى أنه كان يعمل، وفق الرواية الإسرائيلية، على التخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في محيط مراكز توزيع المساعدات وسط القطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المستهدفين كانا يخططان لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية ومواطني إسرائيل خلال الفترة المقبلة.