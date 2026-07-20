إنذار ناري من ترامب لإيران: ستدفعون ثمن مقتل الجنود الأمريكيين

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ردٍّ قاسٍ على مقتل جنود أمريكيين على يد إيران، وذلك بعد عطلة نهاية أسبوع دامية حصدت أرواح جنود من الجيش.

وكتب على موقع “تروث سوشيال”، اليوم الإثنين: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أمريكيًا، ستدفع ثمن ذلك أضعافًا مضاعفة".

وأضاف أنه أبلغ كبار القادة العسكريين بتعليماته، وفقا لما أفادت به شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

وكتب أيضًا: "تمّ إحالة هذا التوجيه إلى وزير الحرب، بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانيال كين، وجميع قادة الجيش".

وأكّد البنتاجون مقتل 3 جنود أمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، 2 منهم في قاعدة عسكرية بالأردن، والثالث في شمال العراق.

ويواصل الجيش فحص رفات مجهولة الهوية عُثر عليها في موقع الهجوم الأردني، ما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.