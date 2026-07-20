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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخزون الصواريخ لا يكفي.. الجيش الأمريكي يواجه كارثة قبل الدخول في حرب شاملة مع إيران

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
القسم الخارجي

حذر مسؤول أمريكي من أن الولايات المتحدة لا تملك صواريخ كافية للعودة إلى حرب شاملة مع إيران، وذلك وسط تقارير تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب يدرس التخطيط لـ"حرب أوسع" ضد طهران، حيث سيرسل الجيش الأمريكي المزيد من الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط.

مخزون الصواريخ في الجيش الأمريكي

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، قال مسؤول أمريكي مطلع على مناقشات الإدارة إن العملية ستكون محدودة بسبب تناقص مخزونات الدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى.

وقال المسؤول للصحيفة الأمريكية: "ليس لدينا ما يكفي للحفاظ على العمليات بشكل آمن، ولا أعتقد أن البيت الأبيض على دراية بذلك".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين غير مخوّلين بالتصريح علناً، أن طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ألمانية وإف-35 بريطانية يجري نشرها في الشرق الأوسط. 

وأضاف التقرير أن طائرات التزود بالوقود جواً في طريقها أيضاً، وتم طلب المعدات الإضافية بالفعل قبل الهجوم الإيراني على القاعدة الجوية في الأردن، حيث أشار ترامب سابقاً إلى خطط لتكثيف العمل العسكري بما في ذلك استهداف البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة.

العملية البرية في إيران

ومع ذلك، حذر الخبراء أيضاً من أنه بالإضافة إلى نقص الصواريخ، فإن الولايات المتحدة غير مستعدة للعمليات البرية داخل إيران، وهو الأمر الذي رفض ترامب استبعاده الأسبوع الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة هجوماً لليلة التاسعة على التوالي على البلاد، مما يقربها من صراع شامل في المنطقة.

كان الهدف من أحدث سلسلة من الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع هو "معاقبة" طهران على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على ما يبدو خلال قصف إيراني لقاعدة جوية أمريكية في الأردن.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ضربت بقوة شديدة مرة أخرى" ليلة الأحد "تكريماً" لـ "الوطنيين الثلاثة العظماء" الذين لقوا حتفهم.

وأضاف "لقد تضررت إيران بشدة. لقد خسروا كل شيء تقريباً عسكرياً. 

لم يتبق لهم سوى القليل جداً"، هكذا صرح الرئيس الأمريكي للصحفيين لدى عودته من كأس العالم.

قُتل جنديان أمريكيان، ويُخشى أن يكون ثالث قد قُتل، بعد هجوم صاروخي وطائرة مسيرة إيرانية على قاعدة موفق سلتي الجوية في الأردن يوم الجمعة.

قتلى الجيش الأمريكي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مساء الأحد العثور على رفات بشرية في القاعدة الجوية.

ولم يتحقق المسؤولون بعد مما إذا كانت الرفات تعود للجندي الثالث، إلا أن الرئيس ترامب صرح لاحقاً بأن عدد القتلى "ربما" يصل إلى ثلاثة.

توفي جندي أمريكي آخر يوم السبت خلال ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية بأنه "تفجير متحكم به لذخائر غير منفجرة من طائرة هجومية إيرانية أحادية الاتجاه تم إسقاطها" في شمال العراق.

وصف ترامب الوفيات الأمريكية بأنها "عار"، لكنه زعم أن الجنود كانوا هناك "لأنهم لا يريدون أن يروا إيران تمتلك سلاحاً نووياً".

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية صباح الاثنين بوقوع انفجارات في عدة مدن إيرانية - بندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني على الخليج العربي، وتبريز في الشمال الغربي، وشابهار وكونارك على خليج عمان.

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