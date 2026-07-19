إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تستحوذ على طائرة تجسس للجيش الأمريكي

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن قوات من لواء "فتح" رقم 48 في محافظة كهكوليه وبوير أحمد جنوب البلاد، استهدفت في الساعات الأولى من صباح اليوم طائرة مسيرة تجسسية تابعة للجيش الأمريكي، وتمكنت من إنزالها بسلام.

وأضافت الوكالة بأن هذه الطائرة المسيرة التجسسية كانت تحاول رصد وجمع المعلومات في منطقة العمليات جنوب البلاد.

ومن جهة أخرى، حذرت السلطات الإيرانية اليوم الأحد المواطنين في البلاد من نشر محتوى يضر بالأمن القومي للبلاد، في ظل المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.

وأوضحت السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية أنه "في أعقاب استمرار الإجراءات العدائية لأمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران، فإن نشر بعض المواد أو الصور أو مقاطع الفيديو، في حال ثبوت الشروط القانونية وبتقدير المرجع القضائي، قد يقع تحت طائلة قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشارت إلى أنه "بناء على هذا القانون، فإن نشر الأخبار الكاذبة، أو إنتاج أو نشر محتوى يؤدي إلى إثارة الرعب والهلع العام أو يتعارض مع الأمن القومي، في حال عدم وقوعه تحت عنوان "الإفساد في الأرض"، يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين أكثر من 10 إلى 15 عاما، والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة. وقد حُددت الغرامة المالية لهذه الجريمة من 36 إلى 55 مليون تومان".