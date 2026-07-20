أحمد السيد : صفقات الأهلي الجديدة مميزة .. والزمالك اضطر لبيع عبدالمجيد

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي تمثل إضافة قوية للفريق، مشيدًا بسياسة النادي في التعاقد مع اللاعبين صغار السن استعدادًا للمستقبل.

وقال أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "صفقات الأهلي الجديدة مميزة، ومن وجهة نظري فإن واقطاي عبدالله وعلي محمود من أفضل لاعبي الدوري المصري".

وأضاف: "ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ مركزان بشكل كبير على ملف الصفقات، ومن الأفضل خفض متوسط أعمار اللاعبين، وهو ما يفعله الأهلي حاليًا".

وتطرق للحديث عن نادي الزمالك، قائلًا: "الزمالك اضطر لبيع حسام عبدالمجيد بسبب الظروف التي يمر بها النادي، واحتياجه لتوفير سيولة مالية خلال الفترة الحالية".