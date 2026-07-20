بعد التعاقد مع نادي القرن| سفيان بنجديدة يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. ماذا قال؟

حرص المغربي سفيان بنجديدة، مهاجم النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب إتمام انتقاله رسميًا إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان الأهلي قد أعلن التعاقد مع بنجديدة لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من نادي المغرب الفاسي، في إطار تدعيم الخط الهجومي استعدادًا للموسم الجديد.

وقال اللاعب، في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى الأهلي، نادي القرن في أفريقيا، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجميع، وأن أُسعد جماهير الأهلي في كل مكان".

وأضاف: "الأهلي نادٍ كبير، وأي لاعب يتمنى ارتداء قميصه، وسأبذل كل ما لدي داخل الملعب من أجل تحقيق أهداف النادي وإضافة المزيد من البطولات".

واختتم بنجديدة رسالته قائلًا: "منذ اللحظة الأولى شعرت بحب جماهير الأهلي، وأتمنى أن ننجح معًا في حصد جميع الألقاب وإسعاد الجماهير التي تستحق دائمًا الأفضل".