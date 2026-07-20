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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرمان عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل مروان عطية إلى الدوري السعودي

مروان عطية
مروان عطية
القسم الرياضي

حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها النهائي من مستقبل مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدما قررت غلق الباب أمام رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم التقارير الصحفية السعودية التي تحدثت أمس الأحد عن اهتمام نادي اتحاد جدة بالتعاقد مع اللاعب.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة رفضت بشكل قاطع فكرة مناقشة أي عروض تخص مروان عطية، باعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق، مؤكداً أن النادي لا يعتزم التفريط في خدماته مهما بلغت الإغراءات المالية خلال الميركاتو الصيفي خاصة مع رحيل المالي أليو ديانج إلى نادي فالنسيا الإسباني.
وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي استقروا على تعديل وتمديد عقد مروان عطية للمرة الثانية خلال أقل من عام، في خطوة تهدف إلى تقدير اللاعب والحفاظ على استقراره، إلى جانب تحصينه من الإغراءات الخارجية التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن العقد الجديد سيمنح مروان عطية راتبًا سنويًا يصل إلى 35 مليون جنيه من خزينة النادي، بالإضافة إلى 15 مليون جنيه من عقود إعلانية عبر شركة الكرة، ليصل إجمالي ما سيتقاضاه اللاعب إلى نحو 50 مليون جنيه سنويًا، وذلك ضمن خطة الإدارة للإبقاء على العناصر الأساسية للفريق.


وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي ترى في مروان عطية أحد أهم لاعبي خط الوسط، لما يقدمه من مستويات فنية مميزة، فضلاً عن دوره الكبير في تحقيق التوازن داخل الفريق، وهو ما دفع الإدارة إلى التحرك سريعًا لحسم ملف تجديد عقده وتحسين راتبه.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ملف رحيل مروان عطية إلى اتحاد جدة أو أي نادٍ آخر أصبح مغلقًا بشكل نهائي، وأن اللاعب مستمر مع الأهلي خلال الموسم المقبل، في ظل تمسك الإدارة والجهاز الفني باستمراره ضمن المشروع الرياضي للفريق.

الأهلي مروان عطية الدوري المصري الدوري السعودي اتحاد جدة السعودي

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