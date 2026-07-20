هل يرحل إمام عاشور ومروان عطية من الأهلي إلى الدوري السعودي؟.. التفاصيل الكاملة

عاد ملف رحيل نجوم الأهلي إلى الواجهة مجددًا بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية عن اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع الثنائي إمام عاشور ومروان عطية في ظل المستويات المميزة التي قدماها مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأثارت هذه الأنباء حالة من الجدل بين جماهير القلعة الحمراء خاصة أن الثنائي يعد من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي إلى جانب تصاعد اهتمام أندية خارجية بعد تألقهما على الصعيد الدولي وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات بشأن إمكانية انتقالهما إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حقيقة مفاوضات اتحاد جدة

ورغم انتشار تقارير تحدثت عن رغبة اتحاد جدة في ضم إمام عاشور ومروان عطية فإن مصادر داخل النادي الأهلي نفت وجود أي مفاوضات رسمية حتى الآن.

وأكد مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء أن إدارة النادي لم تتلق أي عرض رسمي من النادي السعودي كما لم يصلها حتى استفسار رسمي بشأن إمكانية التعاقد مع أي من اللاعبين.

وأوضح المصدر أن الأهلي لا يتعامل إلا مع المخاطبات الرسمية بين الأندية مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله حتى الآن لا يتجاوز اجتهادات أو أحاديث غير موثقة ولم يرتقِ إلى مرحلة التفاوض.

تألق في كأس العالم زاد من القيمة التسويقية

جاءت الأنباء عن اهتمام أندية خارجية بالثنائي بعد الأداء اللافت الذي قدماه بقميص منتخب مصر في كأس العالم 2026 ورغم خروج "الفراعنة" من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الأرجنتين فإن إمام عاشور ومروان عطية كانا من أبرز لاعبي المنتخب ولفتا الأنظار بفضل المستويات الفنية والبدنية التي قدماها طوال مشوار البطولة.

وساهم هذا الظهور في زيادة القيمة التسويقية للاعبين وفتح الباب أمام اهتمام عدد من الأندية سواء في أوروبا أو منطقة الخليج.

إمام عاشور.. اهتمام أوروبي مستمر

ولا يرتبط اسم إمام عاشور بالأندية السعودية فقط إذ سبق أن ارتبط اللاعب خلال الفترة الأخيرة باهتمام عدد من الأندية الأوروبية.

وتحدثت تقارير عن متابعة من أندية إنجليزية مثل وست هام يونايتد وبرايتون وكوفنتري سيتي بالإضافة إلى اهتمام من سيلتيك الإسكتلندي وهو ما يعكس المكانة التي وصل إليها لاعب وسط الأهلي بعد تألقه محليًا وقاريًا ودوليًا.

ورغم ذلك لم يتحول أي من هذه الاهتمامات إلى عروض رسمية حتى الآن وفقًا لما تؤكده إدارة الأهلي.

موقف الأهلي من بيع نجومه

تتمسك إدارة الأهلي بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق خاصة في ظل ارتباط النادي باستحقاقات محلية وقارية مهمة خلال الموسم الجديد.

وترى الإدارة أن رحيل أي عنصر مؤثر لن يتم إلا في حال وصول عرض رسمي يتناسب مع القيمة الفنية والمالية للاعب مع مراعاة احتياجات الجهاز الفني وخططه للموسم المقبل.

ولذلك فإن ملف احتراف إمام عاشور أو مروان عطية لا يزال مؤجلًا في الوقت الحالي لحين وصول عروض رسمية يمكن مناقشتها.

عروض رسمية محدودة

وحسب المصدر فإن الأهلي لم يتلق حتى الآن عروضًا رسمية لنجوم الفريق باستثناء العرض المقدم من سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار.

وتلقى النادي عرضًا من المصري البورسعيدي للتعاقد مع الثلاثي محمد شكري وعمر الساعي ومصطفى العش بينما لم تصل أي عروض رسمية لبقية لاعبي الفريق.

تعديل معسكر إسبانيا

في سياق آخر كشف المصدر عن إجراء تعديلات على برنامج معسكر الأهلي الخارجي المقرر إقامته في إسبانيا بداية من الخامس من أغسطس المقبل.

وأوضح أن الجهاز الفني استقر على تغيير برنامج المباريات الودية حيث تقرر إلغاء مواجهتي جيرونا وإسبانيول على أن يخوض الفريق مباراتين أمام أندية تنشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني وذلك بسبب التعديلات التي طرأت على موعد انطلاق المعسكر.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي استعداداته للموسم الجديد بخوض مباراتين وديتين أمام النصر ولافيينا يومي 23 و30 يوليو قبل السفر إلى إسبانيا لاستكمال برنامج الإعداد.