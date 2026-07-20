وليد صلاح عبد اللطيف: الأهلي ليس من حقه المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

كشف وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، ضرورة وجود تخطيط واضح للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية الابتعاد عن المجاملات داخل منظومة كرة القدم المصرية.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "نتمنى أن يكون هناك تخطيط في مصر خلال الفترة القادمة للمنتخبات الوطنية، ونبتعد عن المجاملات".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي، ويكفي أنه يعيد أبناء النادي للعمل داخل الأهلي، وهذا الأمر ليس جديدًا على النادي".



وتابع لاعب الزمالك السابق: "صفقات الأهلي الجديدة جيدة جدًا، وستضيف للفريق، خاصة أنها من اللاعبين صغار السن".

وعن تعديل لائحة دوري أبطال أفريقيا، قال: "كيف يتم تغيير لائحة دوري أبطال أفريقيا هذا العام ويشارك الأهلي؟ من الأفضل تطبيق أي تعديلات بداية من الموسم بعد المقبل وليس الموسم المقبل".

وأوضح: "ليس لدي مشكلة في تغيير الكاف للائحة، لكن لماذا يتم تعديلها من أجل مشاركة الأهلي لأسباب تسويقية؟ الأهلي لا يحق له المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وفقًا للائحة الحالية".

وانتقد عبداللطيف تصرفات مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي، قائلًا: "ما يفعله مصطفى محمد في نانت غير احترافي، ولا أفهم تصرفاته بعد انقطاعه عن التدريبات".

وأضاف: "إذا كان يريد الرحيل، فعليه أن يحصل على عرض وينهي الأمور بشكل احترافي، لأن مثل هذه التصرفات لن تكون في صالحه خلال مسيرته في أوروبا".

واختتم تصريحاته بالحديث عن الزمالك، قائلًا: "إدارة الزمالك غضبت من معتمد جمال بعد خسارة بطولة الكونفدرالية، رغم الفوز بالدوري، لأن هدفها كان التتويج بالبطولة والحصول على مكافأة الأربعة ملايين دولار".