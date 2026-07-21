أسوان.. رفع المخلفات والتراكمات والقمامة وتحسين مستوى النظافة بعدد من المناطق

تواصل إدارة المخلفات البلدية المتكاملة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ التدخلات السريعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بمختلف المناطق والأحياء ، بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى والحفاظ على الصحة العامة .

تكليفات مباشرة لرفع كفاءة منظومة النظافة

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة الإستمرار فى تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتعامل الفورى مع أى تجمعات للقمامة والمياه بما يحقق بيئة حضارية تليق بالمواطن الأسوانى والزائرين، وذلك فى إطار رؤية أسوان 2040 ، والإرتقاء بجودة الحياة .

تدخلات ميدانية بمختلف المناطق

وفى هذا الإطار، قامت إدارة المخلفات البلدية المتكاملة بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة، والمشرف على مشروع النظافة بالتعاون مع العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملات مكثفة لرفع كافة كميات القمامة والمخلفات من مناطق وأحياء المحمودية ، والعقاد ، والرضوانية ، وطريق السادات ، وكورنيش النيل ، مع نقلها إلى المدفن الصحى بالطرق الآمنة والمعتمدة .

شفط تجمعات المياه بالشوارع

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس رفعت إسماعيل بشفط تجمعات المياه بعدد من الشوارع داخل المناطق السكنية بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة .