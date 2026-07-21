هالاند يرتجف.. كوكوريا يشعل احتفالات جماهير إسبانيا بأغنيته الشهيرة

واصل مارك كوكوريا خطف الأضواء خلال احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب كأس العالم، بعدما أشعل الأجواء بأغنيته الشهيرة التي رددها مع الجماهير وسط أجواء من الفرح والحماس، لتتحول إلى واحدة من أبرز لقطات الاحتفالات.

وخلال الاحتفال، طلب كوكوريا من الجماهير المشاركة معه في ترديد الأغنية، قائلاً: “حسنًا… سنبدأ كما فعلنا في المرة الماضية، لكن هذه المرة أريد من الجميع أن يغني معي، هل أنتم مستعدون؟”، لتتعالى بعدها أصوات المشجعين وهم يرددون الكلمات معه بحماس كبير.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:

“كو… كو… كوكوريا، يأكل الباييا.

كو… كو… كوكوريا، يشرب الإستريا.

هالاند يرتعد، لأن كوكوريا قادم.

هالاند يرتعد، خذ قطعة بسكويت.”

وتعد هذه الأغنية من أشهر الهتافات المرتبطة بالنجم الإسباني في السنوات الأخيرة، بعدما انتشرت بشكل واسع بين جماهير الأندية والمنتخب، وأصبحت تُردد في العديد من المباريات والاحتفالات، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها كوكوريا بقميص إسبانيا.

كما حمل المقطع الذي يشير إلى المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند طابعًا ساخرًا، إذ اعتبره كثير من المشجعين جزءًا من الأجواء الاحتفالية المعتادة، بينما تفاعل الجمهور بقوة مع الكلمات ورددها بصوت واحد مع اللاعب.

ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة لحظات تفاعل كوكوريا مع الجماهير، حيث بدا مستمتعًا بالأجواء الاحتفالية، وهو يقود الهتاف وسط زملائه بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الإسباني بالتتويج باللقب العالمي.

وأصبحت هذه اللقطة من أكثر المشاهد تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشاد كثيرون بالحماس الكبير الذي أظهره اللاعب، وبالعلاقة المميزة التي تجمعه بجماهير المنتخب الإسباني، والتي انعكست في تفاعلهم الكبير مع الأغنية، لتضيف لمسة مرحة إلى احتفالات التتويج بكأس العالم



