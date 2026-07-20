ياسر ريان: مشاركة الأهلي ترفع القيمة التسويقية لدوري أبطال أفريقيا

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن مشاركة النادي الأهلي في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا تمثل إضافة كبيرة للبطولة، ليس فقط من الناحية الفنية، وإنما أيضًا على المستوى التسويقي والجماهيري.



وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل ستساعد البطولة بشكل كبير من الناحية التسويقية، لما يتمتع به النادي من شعبية واسعة داخل القارة وخارجها.

وأضاف أن وجود الأهلي في المنافسات القارية يهم مسؤولي الاتحاد الأفريقي، لأنه يسهم في الحفاظ على القيمة التسويقية والفنية للبطولة، ويزيد من معدلات المشاهدة والاهتمام الجماهيري والإعلامي.

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يظل أحد أبرز رموز الكرة الأفريقية، وأن مشاركته دائمًا ما تمنح دوري أبطال أفريقيا زخمًا خاصًا، سواء على مستوى المنافسة أو العوائد التسويقية.